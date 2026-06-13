Трамп заявил о ликвидации силами США лидера группировки Tren de Aragua Герреро

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент Дональд Трамп заявил, что военные США провели операцию против лидера преступной группировки Tren de Aragua Ниньо Герреро, в результате которой он был ликвидирован.

"По моему указанию Южное командование ВС США нанесло молниеносный удар, при котором был успешно ликвидирован Ниньо Герреро, печально известный главарь Tren de Aragua", - написал он в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что удар был осуществлен во взаимодействии с Каракасом. По его словам, ранее он включил Tren de Aragua в список террористических организаций США.

Как писал KP.RU, США обновили стратегию по борьбе с терроризмом. Администрация Трампа определила основными угрозами для американцев наркокартели, исламистов и левых радикалов.