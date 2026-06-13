"Мы такой подход не приемлем": Россия заявила демарши США из-за проблем с G20

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Россия направила ряд дипломатических протестов в связи с ограничениями на участие российских представителей в мероприятиях G20. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

По словам дипломата, во время председательства США в G20 российская сторона столкнулась с трудностями при допуске делегатов к мероприятиям объединения.

В частности, представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской академии наук не могут въехать в США из-за включения этих организаций в американские санкционные списки.

"Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей", - сказал посол.

Бердыев подчеркнул, что работа по устранению ограничений продолжается через внешнеполитические ведомства, посольства, а также по линии шерп и су-шерп стран G20.

Дипломат отметил, что подобные ограничения негативно сказываются на работе G20 и ставят под вопрос эффективность ее деятельности в текущем году.

Как добавил посол, Москва уведомила Вашингтон, что не намерена считать встречи и решения, принятые без участия РФ, полноценными мероприятиями в рамках G20.

Напомним, президент России Владимир Путин все еще не получил приглашения на саммит G20 от США. Бердыев пояснил, что оно выполняет важную протокольную функцию и служит жестом уважения к партнерам форума.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обдумает участие России на саммите G20 в Майами. 14-15 декабря впервые за 20 лет форум пройдет на территории американской стороны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия в любом случае будет достойно представлена на предстоящем саммите G20 в американском Майами. Москва придает большое значение работе в рамках форума.

Песков сообщал, что на данный момент Путин не рассматривает возможность поездки на G20. По словам шерпы РФ в G20 Светланы Лукаш, США рассчитывает на участие всех лидеров стран-членов "Большой двадцатки" и очень ждут прибытия российского президента.