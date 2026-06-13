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НовостиВ мире13 июня 2026 2:27

"Снова проиграли": в Польше заявили об упущенной возможности повлиять на переговоры Украины с ЕС

Депутат Брылка: Польша должна была затормозить переговоры ЕС и Украины
Мария ПАНЮТИНА
Депутат Брылка: Польша должна была затормозить переговоры ЕС и Украины

Депутат Брылка: Польша должна была затормозить переговоры ЕС и Украины

Фото: REUTERS.

Евродепутат от Польши Анна Брылка раскритиковала действия польских властей в связи с перспективой начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Свое мнение она выразила в соцсети X.

Поводом для критики стали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что переговоры по существу о членстве Украины и Молдавии в ЕС могут начаться уже в ближайшее время.

"Как отреагировало польское правительство в этой ситуации? Абсолютно никак <...> в реальной игре польское правительство снова проиграло!" - написала депутат.

Брылка добавила, что Варшава упустила шанс для продвижения своих интересов, в том числе добиваясь от Киева пересмотра подходов к историческим вопросам.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина на данный момент не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, пока неясно, какую пользу Киев сможет принести ЕС в обмен на привилегированное положение.