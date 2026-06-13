Anthropic отключила доступ к самым мощным ИИ-моделям по требованию властей США Фото: REUTERS.

Правительство США потребовало от Anthropic отключить доступ иностранным пользователям к своим наиболее продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Вследствие этого распоряжения мы вынуждены экстренно отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей", - говорится в заявлении.

По данным компании, документ властей не содержал конкретных данных о возможных угрозах национальной безопасности. Устно Anthropic сообщили о выявленном способе обхода защитных ограничений моделей.

Несмотря на выполнение требования регуляторов, в Anthropic выразили несогласие с его обоснованием. В компании предупредили, что подобные меры могут существенно замедлить развитие отрасли и выпуск новых ИИ-моделей.

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