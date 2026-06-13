В России планируют ввести маркировку контента с нарушениями ПДД Фото: REUTERS.

Власти России проработают вопрос информационного сопровождения и маркировки аудиовизуального контента, в котором демонстрируются нарушения правил дорожного движения.

Согласно утвержденному правительством России документу, до 2027 года проработкой этой инициативы займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД.

Подобная мера направлена на снижение рисков формирования у граждан опасного поведения на дорогах. По итогам работы ведомства должны подготовить и представить доклад в правительство России.

Ранее KP.RU сообщал, что водители рискуют получить штраф, активно используя телефон во время езды. Юрист Валентина Бачурина отметила, что нарушением считается и настройка навигатора. Водитель должен проложить маршрут до начала движения.