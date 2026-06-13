ВСУ атаковали Кубань, начался пожар на морском терминале Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края загорелся после падения обломков БПЛА ВСУ. Об этм проинформировал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале», — написал глава региона в мессенджере «Макс».

По словам Кондратьева, пожар ликвидируют 96 спасателей и более 30 машин.

Губернатор также сообщил, что в результате атаки ВСУ на Темрюкский район погиб один человек. Еще трое, по предварительным данным, пострадали. По словам Кондратьева, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил о пресечении воздушной атаки на Москву. Так, российские силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника, направлявшихся к столице.