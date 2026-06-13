Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к переезду.

Как следует из заявления, все произошло утром в субботу, 13 июня. Тогда проезд автомобилей был временно запрещен. Водителей и пассажиров, которые уже находятся на мосту или в зоне досмотра, попросили не волноваться.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причины временного ограничения в публикации не уточняются. О сроках возобновления движения также не сообщается.

Немногим ранее сообщалось, что после одного из перекрытий Крымского моста на нем образовалась очередь более чем из 850 машин. По данным оперативного штаба, автомобили ждали досмотра с обеих сторон транспортного перехода. Тогда движение временно останавливали из-за объявленной беспилотной опасности.