В Госдуме прозвучала идея о персональных полисах ОСАГО на водителя: что предлагают Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили дать водителям возможность оформлять персональный полис ОСАГО. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова передает ТАСС.

По мнению парламентария, у автомобилистов должен быть выбор. Сейчас ОСАГО привязан к машине. И такой вариант удобен, когда в семье несколько водителей и один автомобиль. Однако в отдельных случаях куда будет удобнее схема, при которой полис можно привязывать к конкретному человеку.

«Но может быть другая ситуация: например, когда в семье есть один автомобиль и мотоцикл, которым управляет один и тот же водитель. Это одна и та же его ответственность. Зачем ему два полиса ОСАГО?» — отметил Нилов.

Парламентарий пояснил, что обладатель «персонального» полиса мог бы садиться за руль любого транспортного средства соответствующей категории. Кроме того, само право выбора между полисом на машину и полисом на водителя сделало бы систему удобнее.

Напомним, ранее Госдума приняла закон об ограничении штрафов за езду без ОСАГО. Если нарушение фиксируют дорожные камеры, водителя смогут оштрафовать не чаще одного раза в сутки. Такая норма должна снизить риск многократных штрафов за одно и то же нарушение в течение дня.