«Картошка из рыбьей чешуи»: ФБР опубликовало описание встречи с НЛО

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Федеральное бюро расследований (ФБР) в 2024 году проводило расследование появления неопознанного летающего объекта, напоминающего летающую полупрозрачную картошку, сделанную из «рыбьей чешуи». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные Пентагоном документы.

В пятницу, 12 июня, американское военное ведомство обнародовало третью часть материалов, связанных с сообщениями о неопознанных летающих объектах. Среди них оказался фрагмент документа ФБР, содержащий краткое изложение показаний свидетеля инцидента, произошедшего в феврале 2022 года.

Согласно материалам, бывший офицер военной разведки армии США вместе с четырьмя коллегами наблюдал неизвестный объект над районом гор Шайенн в штате Колорадо.

«Объект имел форму картофелины с четкими краями и, казалось, был окрашен в кремово-беловатый цвет. Он был полупрозрачным с легким мерцанием», — сказано в документе.

Свидетели утверждали, что поверхность объекта состояла из элементов, напоминающих «рыбью чешую» или асимметричные панели неправильной формы. При этом сам объект оставался неподвижным, тогда как панели на его поверхности создавали эффект волнообразного переливания. Отмечается, что объект не отбрасывал тени, а исчез очень быстро.

Как писал сайт KP.RU, Пентагон также рассекретил данные о возможном пролете НЛО между Будапештом и Москвой.