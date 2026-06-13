Оранский: Франция заблокировала россиянину счет в банке из-за его места рождения. Фото: TetianaKtv/Shutterstock/Fotodom

Во Франции усыновленному россиянину заблокировали счет в банке из-за места рождения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

По словам дипломата, россияне при взаимодействии с французскими банками и госучреждениями иногда сталкиваются с абсурдными ситуациями. Один из таких случаев произошел с человеком, которого более 15 лет назад усыновили граждане Франции.

«Усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку, давно получившему гражданство Франции, банк заблокировал счет из-за того, что в графе "место рождения" указана Россия», — рассказал Оранский.

Не менее неприятная история недавно произошла с россиянином в Турции. Петербуржец Виктор отдыхал с женой в отеле Кемера и случайно задел локтем местного жителя на танцполе. На следующий день туриста забрала полиция, после чего его отправили в СИЗО Антальи. Позже мужчину отпустили под подписку о невыезде, а семья начала добиваться снятия обвинений.