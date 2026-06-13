Welt: слова Мерца об Украине вызвали смех у депутатов Бундестага Фото: REUTERS.

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина якобы защищает свою свободу, вызвало смех со стороны депутатов партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Во время выступления Мерц заявил: «Украина защищает свою свободу уже более четырех лет». После этих слов со стороны парламентской группы «Альтернативы для Германии» послышался смех, отмечает издание.

Отмечается, что канцлер попытался ответить на реакцию депутатов, обвинив их в том, что они не правы и напомнив о визитах некоторых представителей партии в Россию. Однако его слова были проигнорированы.

Стоит отметить, что Фридрих Мерц стал целью для насмешек далеко не в первый раз. Среди прочего, он оказался в неловкой ситуации во время мероприятия с участием журналистов. После вопроса ведущей о его достижениях за год зал рассмеялся. Канцлер ФРГ выдержал паузу и ответил, что оценивать его работу рано, но уже якобы удалось спасти НАТО и сохранить единство Европы, несмотря на кризис в немецкой экономике.

Немногим ранее читатели немецкого издания Welt высмеяли дерзкий призыв канцлера ФРГ ускорить процесс укрепления обороноспособности страны из-за якобы «российской угрозы». Один комментатор иронично заметил, что в эпоху высокоточного оружия нам нужны солдаты, бегающие по лесу. Другой пользователь призвал выяснить, почему Бундесвер не может защитить страну, и кто за это ответственен.

Депутат ЕП Михаэль фон дер Шуленбург также подверг критике политику милитаризации Германии под руководством Фридриха Мерца. По его мнению, такие меры несут для Европы большую угрозу, чем Россия. Он подчеркнул, что чрезмерная милитаризация не только окажется неэффективной, но и может привести к расколу внутри Евросоюза.

Напомним, Мерц резко критиковал Россию, заявляя, что Берлин находится в конфликте с Москвой. Канцлер обвинил РФ в дестабилизации ФРГ через операции в социальных сетях. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления главы немецкого правительства о якобы вмешательстве России во внутренние дела Германии. По словам дипломата, подобные обвинения, звучащие в адрес Москвы, «уже к психиатрам».