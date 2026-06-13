Yle: в Финляндии идут споры из-за выплат работникам на фоне атак украинских БПЛА Фото: REUTERS.

В Финляндии разгорелись споры о выплатах работникам, которые не смогли выйти на работу или опоздали из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщает Yle.

По данным издания, обсуждение снова обострилось после встречи представителей правительства и крупнейших работодателей страны. На ней пытались согласовать компромисс по компенсациям для тех, кто пострадал из-за угрозы БПЛА.

Yle отмечает, что раньше Конфедерация финской промышленности считала: работникам, которые не смогли выйти на работу из-за угрозы беспилотников, зарплату платить не нужно. Однако теперь организации работодателей назвали новый вариант решения более законным.

При этом спор не закончился. По данным Yle, многие работодатели отказались признавать достигнутые договоренности. Центральные профсоюзные организации SAK, Akava и STTK заявили, что довольны общими правилами, но соглашение почти сразу оказалось нарушено.

Президент профсоюза работников сферы образования Финляндии Катарина Мурто заявила, что на встрече не приняли обязательного решения по выплатам. По ее словам, участники лишь выработали рекомендации для работодателей. Поэтому каждый из них может сам решить, платить деньги или нет, а профсоюзам придется отдельно вести переговоры.

Немногим ранее Финляндия заявила, что была готова сбить украинские беспилотники, летевшие на Петербург. Но те, мол, не нарушили воздушное пространство скандинавской страны. Министр обороны Антти Хяккянен говорил, что финская разведка заранее знала о готовящейся атаке.