ОП РФ: критический пакет технологий для iPhone сделан спецслужбами США Фото: REUTERS.

Критический пакет технологий для iPhone был создан не только частной компанией, а при участии государственных структур США. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, президент фонда «Кристалл роста» Александр Галушка в интервью ТАСС.

По его словам, ключевые технологии для телефонов Apple создавались на государственном уровне. И важную роль в этом играли американские спецслужбы. Так, были задействованы Минобороны США, Минэнерго и другие ведомства.

«В айфоне критический пакет технологий кем был создан? Далеко не частной компанией. Прежде всего, секретными специальными службами США, например, Агентством национальной безопасности, министерством обороны, министерством энергетики и так далее», — заявил Галушка.

Он также отметил, что американское государство помогло Apple не только с финансированием разработки, но и с ее коммерциализацией. Поэтому речь не идет исключительно о частных инвестициях.

Тем временем ФСБ России раскрыла операцию западных спецслужб по слежке через смартфоны. По данным ведомства, вредоносное программное обеспечение внедряли в мобильные устройства для получения информации, прослушивания переговоров, а также аудио- и видеоконтроля. В материале KP.RU также отмечалось, что атаки затрагивали устройства Apple и позволяли злоумышленникам получать полный контроль над смартфоном.