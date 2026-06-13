Захарова поделилась трогательной историей создания песни на ее стихи

Захарова поделилась трогательной историей создания песни. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась трогательной и вдохновляющей историей создания песни, которая прозвучала 12 июня на арене «Лужников» в честь Дня России. Исполнителем музыкального произведения стал Роман Михраби — молодой человек с диагнозом ДЦП, чье выступление на многотысячном стадионе стало символом невероятного мужества и силы духа.

По словам Захаровой, текст будущей песни у нее зрел давно, основываясь на мыслях, переживаниях и судьбах миллионов соотечественников. Позже к проекту подключился известный композитор и продюсер Максим Фадеев, который за неделю создал демо-версию музыки. Однако поиски артиста, способного пропустить эти строки через себя, заняли много времени.

Этим человеком стал Роман Михраби, который при первой встрече признался автору текста: «Мария Владимировна, здесь каждое слово про меня».

«Судьба Романа Михраби — квинтэссенция всего того, о чём мы говорим в День России. Это и о Родине, и о героях, и о преодолении невозможных обстоятельств вопреки всему, о вере, о силе духа и настоящем русском характере», — подчеркнула Захарова в Telegram.

В детстве Роману диагностировали ДЦП, но благодаря поддержке семьи он развил музыкальный талант и стал четырехкратным лауреатом фестиваля «Байкальская звезда». Сейчас он учится в Институте мировой экономики и международных отношений Байкальского госуниверситета и пишет научные статьи. Звонок с предложением выступить 12 июня на главной площадке страны стал для Романа неожиданностью.

Выступление в Лужниках стало результатом колоссального труда большой команды и изнурительных репетиций. Как отметила Захарова, эта песня — о вызовах времени и о том, что настоящие герои находятся среди нас.

«В песне и выступлении Романа отражены выстраданные миллионами мысли и переживания. В День России о времени героев, которое настаёт для каждого», — заключила дипломат.

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