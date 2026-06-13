Военный самолет Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Фото: Кадр видео.

Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил (ВВС) Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам. Об этом сообщили представители индийских ВВС.

По предварительной информации, воздушное судно потерпело аварию во время захода на посадку. Данные о погибших и пострадавших на данный момент не уточняются.

Самолет ВВС Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат

На месте происшествия работают спасательные службы и экстренные подразделения. Район аварии оцеплен, проводится оценка последствий инцидента.

В командовании ВВС Индии заявили, что для выяснения причин крушения будет создана специальная комиссия. Экспертам предстоит установить обстоятельства происшествия и определить факторы, приведшие к аварии самолета.

Напомним, в феврале этого года в Боливии потерпел крушение самолет ВВС C-130 Hercules, перевозивший сотни тысяч купюр по запросу Центробанка страны. Лайнер упал на оживленную улицу в Эль-Альто и проломил десятки автомобилей. В результате погибли 15 человек.