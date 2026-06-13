Россиян предупредили о новой схеме мошенников: создают фальшивые сервисы оплаты Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали создавать поддельные сервисы оплаты студенческих общежитий. После получения денег они пропадают, а абитуриент рискует остаться без жилья. Об этом РИА Новости рассказали в компании «Солар».

По данным специалистов, аферисты подстерегают жертв не только во время подачи документов, но и уже после поступления в вуз. В этот момент многим кажется, что все самое сложное осталось позади. И именно этим пользуются злоумышленники.

«Мошенники могут подстерегать жертву <...> после поступления в вуз, когда кажется, что все опасности уже позади», — говорится в сообщении.

Помимо фейковых сервисов оплаты общежитий, аферисты создают клоны официальных каналов вузов. Там они предлагают якобы ускоренную проверку документов или консультацию куратора. Так мошенники пытаются получить персональные данные абитуриентов или сведения о банковских картах.

Еще одна схема связана с вредоносными файлами. Их рассылают под видом рейтинговых списков. После открытия таких документов злоумышленники могут украсть пароли и личную информацию.

Гендиректор Secure-T Харитон Никишкин предупредил, что абитуриенты особенно уязвимы из-за стресса во время поступления. Он посоветовал придерживаться правила «нулевого доверия» и осторожно относиться к любым контактам с вузом вне официальных каналов.

Похожая схема недавно появилась в Иркутске. Там мошенники открывали фальшивые агентства и обещали выпускникам гарантированное зачисление в престижные вузы за 50-300 тысяч рублей. После перевода денег аферисты переставали отвечать на звонки или объясняли отказ «новыми обстоятельствами».