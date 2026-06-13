ВГА: у военных ВСУ под Харьковом и Купянском зафиксированы случаи заражения ВИЧ Фото: REUTERS.

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующих на харьковском и купянском направлениях, фиксируются многочисленные случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Сложившаяся тенденция создает прямую угрозу для эпидемиологической безопасности жителей прифронтовых населенных пунктов. Об этом заявил замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Аббас Пякишев.

По данным ведомства, случаи инфицирования выявлены в 14-й, 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах. Пякишев связал это с острым недоукомплектованием личного состава, из-за чего под мобилизацию попадают лица с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Ситуацию усугубляют перебои в украинской системе здравоохранения, отсутствие полноценного медицинского наблюдения на подконтрольных Киеву территориях и высокая мобильность войск, что мешает своевременному выявлению инфекций.

Среди ключевых причин распространения заболевания чиновник назвал нарушение санитарных норм при оказании медпомощи на передовой, неэффективность профилактики, а также проблемы наркомании. Кроме того, сказался пересмотр Киевом критериев годности, закрепивший отправку на фронт лиц с бессимптомным течением ВИЧ. Замминистра здравоохранения ВГА выразил глубокую обеспокоенность рисками дальнейшего распространения вируса среди гражданского населения региона.

Ранее стало известно, что военные украинской армии заражаются ВИЧ и гепатитом С из-за переливания непроверенной крови.