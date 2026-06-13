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НовостиПолитика13 июня 2026 9:15

ВС РФ завершают зачистку Первомайского района в Константиновке

ВС РФ продвигаются в нескольких микрорайонах Константиновки
Марк СОКОЛОВ
ВС РФ завершают зачистку Первомайского района в Константиновке

ВС РФ завершают зачистку Первомайского района в Константиновке

Фото: Shutterstock.

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи, поставленные перед ней в рамках проведения специальной военной операции. На данный момент ВС РФ успешно продвигаются в нескольких микрорайонах Константиновки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

О текущей ситуации в зоне СВО в военном ведомстве высказались в субботу, 13 июня. Там подчеркнули, что ВС России успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, а также Красный городок. Параллельно завершается зачистка Первомайского района.