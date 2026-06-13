Отвлеклись – а мальчика нет: семилетний ребенок пропал на Ладожском озере. Фото: vk.com/spb_trips

Семилетний мальчик из Петербурга пропал во время отдыха с семьей на островках Есусаарет на Ладожском озере. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Карелия.

Семья приехала на отдых вечером 12 июня. На лодке они добрались до небольшого острова размером около 50 метров. Родители жарили шашлыки, ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент взрослые отвлеклись.

«Отдыхали, родители жарили шашлыки и отвлеклись. Спустя время они обнаружили, что мальчик пропал. Ведутся поисково-спасательные работы», — рассказали в полиции.

На место выехали спасатели и водолазы. Предварительно, спрятаться на островке ребенку было почти негде. Поскольку там есть только небольшая часовня и несколько деревьев. Поэтому одной из основных версий стало падение в воду.

«Мать предполагает, что ребенок мог сорваться со скалы. Водолазы едут на место для поисков», - уточнили в Карельской поисково-спасательной службе

Не менее жуткие события недавно развернулись в Барнауле. Там 12-летний мальчик утонул в озере Коралл, где купаться было запрещено. По данным прокуратуры и СК, ребенок пришел к воде вместе со взрослыми и другими детьми, а во время игры ушел под воду. По факту гибели мальчика возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.