Филиппо прокомментировал слова Гринкевича о том, что РФ не планирует идти в бой со странами НАТО. Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Признание главкома Объединенных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича полностью опровергло западную пропаганду об «угрозе со стороны России» для зарубежных стран. Такое мнение высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

Поводом для заявления стало выступление Гринкевича на международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине, которое прошло 12 июня. Там главком сил альянса открыто признал, что Москва не стремится к столкновению с Западом и не планирует нападать на его членов.

«Вся эта воинственная риторика еврократов только что была раскрыта как манипуляция, призванная подтолкнуть нас к войне!» - подчеркнул Филиппо в своем посту.

Французский политик уверен, что европейская элита намеренно нагнетает напряженность вокруг России. Конечная цель у этого всего - сосредоточить власть в своих руках и сформировать единую европейскую армию под собственным контролем.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что ВС РФ в зоне спецоперации приходится фактически противостоять всему блоку НАТО. Ведь именно члены альянса поддерживают ВСУ. Однако, как отметил глава государства, наша армия продолжает наращивать свою мощь.