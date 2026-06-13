Пушилин заявил, что ВСУ серьезно повредили нацпарк «Святые горы» в ДНР Фото: REUTERS.

Национальный парк «Святые горы» в ДНР серьезно поврежден из-за действий ВСУ. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, украинские боевики не считаются даже с заповедными зонами. Равно, как и с важными для жителей ДНР точками.

«Национальный парк "Святые горы" - противник достаточно серьезно его повредил», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что власти республики уже прорабатывают шаги по восстановлению национального парка. Эти работы, по его словам, планируют после освобождения территории из-под контроля ВСУ.

Немногим ранее в ДНР из-за атак украинских беспилотников пострадали четыре мирных жителя. По словам Пушилина, повреждения также получили восемь объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и один легковой автомобиль. Удары были зафиксированы в Горловке, Макеевке, Енакиево, Новоселовке, Первомайском и Стародубовке.