На Волге перевернулся сапборд, погибли мужчина и 4-летний мальчик

Предварительной причиной смерти 4-летнего мальчика и мужчины является нарушение правил безопасности на Волге Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане на Волге перевернулся сапборд, в результате чего на месте мужчина и 4-летний мальчик. Об этом сообщает главное управление МЧС по республике.

Трагедия случилась в селе Октябрьский Зеленодольского района. На доске находились двое взрослых и трое детей. В МЧС уточнили, что никто из них не был в спасательном жилете. После опрокидывания все пятеро оказались в воде.

«При спасении тонущего мальчика 4 лет утонул 34-летний мужчина», - указано в сообщении.

Двух детей - 8-летнюю девочку и 5-летнего мальчика - удалось спасти. Прибывшие водолазы обследовали более шести тысяч квадратных метров реки. Тела погибших были найдены в 50 метрах от берега. Их доставали с восьмиметровой глубины. Тела отправили на экспертизу.

В МЧС назвали предварительную причину трагедии - нарушение правил безопасности на водных объектах.

KP.RU ранее писал, что в Барнауле обнаружили тело утонувшего 19-летнего парня, которого искали на протяжении шести дней. Парень утонул 7 июня около поселка Бельмесево.