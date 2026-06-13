Путин поручил заложить новую основу развития Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны создать основу для развития Донбасса и Новороссии. Об этом он заявил на рабочем совещании о развитии воссоединенных субъектов России.

Так, глава государства обозначил стратегический приоритет в работе с новыми российскими регионами. По его словам, задача властей не ограничивается простым восстановлением пострадавшей инфраструктуры Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул, что необходимо одновременно формировать условия для устойчивого развития этих территорий в будущем.

«Нам необходимо <…> сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему», - сказал российский глава.

Ранее Владимир Путин заявлял, что армия РФ в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Причем не важно, будет ли эта цель достигнута военным или другим путем.