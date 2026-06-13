Туристка из Санкт-Петербурга ослепла после массажа ног во Вьетнаме. Фото: t.me/edgeofgeography

Туристка из Санкт-Петербурга на время ослепла после массажа ног во Вьетнаме. Об этом сообщает «КП-Петербург».

27-летняя путешественница Дарья Паясь остановилась в уличном массажном салоне в конце 2025 года. Девушка села в плетеное кресло, откинулась назад и во время процедуры почувствовала, что с ней что-то не так.

«Я сидела с маской на глазах, запрокинула голову и не сразу поняла, что теряется зрение», — рассказала Дарья.

По словам туристки, шея сильно затекла, но она терпела дискомфорт до конца массажа. Когда процедура закончилась, перед глазами остались только размытые силуэты и яркие пятна света. Такси девушка смогла вызвать не сразу. Поэтому ей пришлось ждать, пока зрение немного восстановится.

Позже окулист объяснил путешественнице, что она, вероятно, сильно уперлась затылком в спинку кресла. Из-за этого могли пережаться сосуды, шея перенапряглась, а кровь перестала нормально поступать к глазам.

«Я иногда старалась менять положение головы и не сидела совсем уж неподвижно в течение часа. Но все равно такой эффект получился. Старалась не обращать внимание на дискомфорт, потому что думала, что вряд ли в массажном салоне, где все сделано для моего комфорта, что-то может пойти не так», - добавила Дарья.

После случившегося зрение у петербурженки ухудшилось с -1,5 до -2 и -2,25. Кроме того, на левом глазу усилился астигматизм. Теперь девушка носит очки и линзы, а также внимательнее следит за положением тела.

Не менее жуткий случай ранее произошел с туристкой из России на Шри-Ланке. Девушка ехала по острову на тук-туке, когда транспорт заглох, а из леса вышел слон и напал на нее. Россиянка выжила, но получила компрессионный перелом, множественные гематомы, а правую руку медикам пришлось ампутировать.