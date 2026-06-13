Онищенко: лаборатории по всему миру позволяют США создавать агрессивные вирусы Фото: REUTERS.

Лаборатории, контролируемые США более чем в 30 странах, могут позволять американским военным собирать материалы для создания более агрессивных штаммов вирусов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По его словам, таких лабораторий в мире много. Так, директор нацразведки США Тулси Габбард называла более 35 стран. Однако, добавил Онищенко, их может быть еще больше.

«Военные микробиологи много раз приезжали туда, занимались сбором материалов для того, чтобы готовить военные рецептуры, более агрессивные, исходя из местных штаммов, которые есть», — сказал Онищенко.

Он также заявил, что на Украине американцы не строили новые лаборатории, а приспособили те, которые уже существовали. По словам академика, США при этом блокируют предложения о создании надежного механизма проверки соблюдения конвенции о биологическом оружии.

Онищенко считает, что Вашингтон фактически использует тему биологической безопасности как инструмент вмешательства в дела других стран. В качестве примера он привел ситуации, когда США объясняют приезд своих специалистов вспышками заболеваний и угрозой американским гражданам.

Онищенко напомнил, что в 2025 году президент США Дональд Трамп принял указ о запрете финансирования таких лабораторий по всему миру. По словам академика, это объяснялось отсутствием надежного контроля за их работой. При этом он считает, что при смене власти в США эта практика может возобновиться.

Напомним, офис главы Нацразведки США ранее опубликовал данные о финансировании биолабораторий за рубежом. В материалах говорилось, что такие объекты действовали более чем в 30 странах мира. Там же утверждалось, что часть лабораторий занималась исследованиями опасных патогенов, а в отдельных случаях проводились эксперименты.