В Башкирии мужчина убил подростка ради пакета с продуктами, его задержали Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии задержан 21-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, трагедия произошла днем 12 июня в селе Кандры. Возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников злоумышленник заметил 14-летнего подростка, который выходил из магазина с пакетом продуктов. Желая завладеть чужим имуществом, мужчина напал на несовершеннолетнего и нанес ему несколько ударов ножом, после чего скрылся с похищенным. От полученных ранений подросток скончался недалеко от места происшествия.

Подозреваемый был задержан на улице в тот же день. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления и назначили комплекс судебных экспертиз. Также ведется допрос очевидцев и свидетелей произошедшего.

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