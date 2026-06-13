Журналист Фази предрек крах ЕС из-за переговоров о членстве Украины Фото: REUTERS.

Евросоюз ожидает полный крах. Такое мнение высказал итальянский журналист Томас Фази в соцсети X, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором начале официальных переговоров по вступлению Украины и Молдавии в сообщество.

По словам Фази, готовность европейских лидеров сделать этот шаг наглядно демонстрирует глубокий кризис, в котором сейчас находится ЕС. Журналист назвал данное решение «глупостью» и добавил, что «крайне коррумпированная диктатура» является «идеальным кандидатом» для современного Евросоюза. В связи с этим он подчеркнул, что любые процессы, способные ускорить распад объединения, заслуживают поддержки.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все государства-члены ЕС согласовали рамки для начала переговоров по существу с Киевом и Кишиневом. Она уточнила, что первые дискуссии затронут базовые ценности союза, включая верховенство права и развитие демократических институтов. Официальный старт переговорного процесса намечен на 15 июня в рамках первой межправительственной конференции.