«Почему Запад ведёт себя как доктор Зло?»: от США потребовали объяснить наличие биолабораторий на Украине Фото: REUTERS.

Ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон потребовал от Соединенных Штатов предоставить внятные пояснения по поводу их биологических лабораторий, работавших на территории Украины. Об этом он написал в соцсети X.

«Почему они организовали биолаборатории на Украине? Мне бы очень хотелось услышать убедительное объяснение. Почему Запад в целом все чаще ведет себя так, как будто он — доктор Зло? Что-то здесь явно не так», — говорится в публикации.

Ранее офис директора Национальной разведки США обнародовал доказательства того, что Америка финансировала биолаборатории более чем в тридцати государствах. В опубликованных материалах уточняется, что многие из этих учреждений проводили или до сих пор проводят изучение опаснейших патогенов. В отдельных случаях речь шла об экспериментах по приданию вирусам новых свойств в результате мутации.

Из документов также следует, что опасные биоматериалы находились в одной из украинских лабораторий. Американское разведсообщество заранее предупреждало о потенциальных рисках, связанных с этой деятельностью. Всего на Украине, по данным разведки, построили четыре подобных объекта, на которые были потрачены миллионы долларов, включая средства Пентагона.