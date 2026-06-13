Японский GlobalSign начал принудительный отзыв SSL-сертификатов у компаний РФ Фото: REUTERS.

Один из крупнейших в мире центров сертификации, японский GlobalSign утверждает, что приступил к отзыву SSL-сертификатов, ранее выданных компаниям из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо гендиректора российского представительства «Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша» Дмитрия Рыжикова, подлинность которого подтвердили источники на рынке хостинг-провайдеров.

SSL-сертификат шифрует трафик и подтверждает подлинность сайта (значок замка). Без него браузеры Chrome, Safari и Firefox блокируют доступ, считая соединение небезопасным. Отзыв касается серийных номеров сертификатов, вносимых в публичный список блокировки.

Как сказано в письме, международный консорциум CA/Browser Forum (включающий Google, Apple, Microsoft) утвердил новые жесткие регламенты. Согласно документу, проверка клиентов по санкционным спискам (OFAC SDN List, BIS и аналогам ЕС) якобы стала обязательной.

Поскольку GlobalSign юридически обязана соблюдать санкции ЕС, после аудита портфеля компания запустила поэтапный отзыв. В Минцифры РФ заявили, что ситуация может временно нарушить работу отдельных ресурсов, однако критических последствий для Рунета не ожидается. Доля GlobalSign на российском рынке составляет не более 5%.

В качестве альтернативы ведомство напомнило о работе Национального удостоверяющего центра. С марта 2022 года российские организации могут бесплатно получать отечественные TLS-сертификаты через портал «Госуслуги», что гарантирует стабильное шифрование данных и защиту транзакций внутри страны.

Напомним, в Кремле не раз говорили, что у Москвы уже есть большой опыт борьбы с антироссийскими санкциями. Правительство продолжает успешно минимизировать санкционное давление стран ЕС.