На Западе видят опасность в политике Европы по конфликту на Украине: что тревожит экспертов Фото: REUTERS.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что попытки европейских политиков сместить боевые действия на российскую территорию обернутся тяжелыми последствиями для самих стран Европы. Об этом он написал в соцсети X.

«Навязчивое стремление европейских лидеров перенести боевые действия на территорию России, скорее всего, приведет к тому, что конфликт придет на территорию Европы», — говорится в публикации.

Поводом для такого заявления послужила публикация в издании Politico, где рассказывается о новых финансовых запросах Киева. Гленн Дизен прокомментировал статью, в которой говорится, что украинская сторона просит у союзников еще 20 миллиардов долларов. Эти средства планируется потратить на системы ПВО, беспилотники, боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, как уточняется в материале, Киев намерен закупать оружие высокой дальности и делать прямые закупки у местных оборонных предприятий. Часть запрошенной суммы также пойдет на увеличение взносов в программу НАТО PURL, через которую финансируется приобретение американского вооружения для ВСУ.