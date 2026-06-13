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НовостиПолитика13 июня 2026 13:47

МИД России: ядерное оружие в Белоруссии стало противовесом Украине и НАТО

В МИД России указали, что Москва и Минск создали надежный щит для своих стратегических объектов
Семен ЗИМИН
МИД России: ядерное оружие в Белоруссии стало противовесом Украине и НАТО

МИД России: ядерное оружие в Белоруссии стало противовесом Украине и НАТО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российское ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, стало главным сдерживающим фактором против киевского режима и Североатлантического альянса. Об этом официально заявили в Министерстве иностранных дел РФ накануне визита главы ведомства Сергея Лаврова в Минск.

В дипломатическом ведомстве пояснили, что в последние годы Москва и Минск серьезно укрепили совместную оборону на фоне нестабильной обстановки в мире. Союзное государство получило дополнительную защиту своих западных границ. По оценке министерства, принятые меры позволили создать надежный щит на стратегических направлениях.

В МИД уточнили, что совместная группировка войск, современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие выполняют ключевую роль. Это оружие, по словам дипломатов, прикрывает западные рубежи Союзного государства и ОДКБ. Оно обеспечивает военный баланс на фоне расквартированных по соседству сил НАТО и ситуации на Украине.

В ведомстве также добавили, что между двумя странами сейчас активно углубляется военно-техническое сотрудничество. Речь идет, в частности, о промышленной кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Такое взаимодействие позволяет усиливать безопасность обеих держав.

Напомним, что 29 мая белорусский лидер Александр Лукашенко в разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном разъяснил позицию Минска. Он подчеркнул, что Белоруссия не планирует вступать ни в какой конфликт. Глава государства заверил собеседника, что ядерное оружие будет применено только в одном случае — при прямой агрессии против самой республики.