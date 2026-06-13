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НовостиПроисшествия13 июня 2026 14:41

На химзаводе «Титановые Инвестиции» на севере Крыма произошла авария

Глава города Армянск Телиженко прибыл на место ЧП на химзаводе «Титановые Инвестиции»
Семен ЗИМИН
На химзаводе «Титановые Инвестиции» на севера Крыма произошла авария

На химзаводе «Титановые Инвестиции» на севера Крыма произошла авария

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму неподалеку от города Армянск случилась внештатная ситуация на промышленном объекте. Речь идет о местном химическом заводе «Титановые Инвестиции». Об этом проинформировал жителей глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, он уже прибыл на место происшествия и лично координирует действия. Телиженко заверил граждан, что сейчас главная задача — оперативно ликвидировать последствия аварии.

Глава администрации добавил, что на заводе работают передвижные лаборатории. Специалисты постоянно мониторят концентрацию потенциально опасных веществ в воздухе. В завершение своего обращения Телиженко попросил местных жителей не поддаваться панике и доверять только официальным сводкам.

Ранее мощный взрыв прогремел на заводе немецкой компании Organo-Fluid GMBH в коммуне Риттерхуде на севере Германии, после чего там вспыхнул сильный пожар. Там ударной волной разрушило стены здания и повалило деревья вокруг. Очевидцы рассказали, что звук от детонации был слышен за десятки километров, а пламя в вечернем небе поднималось на стометровую высоту.