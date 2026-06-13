На химзаводе «Титановые Инвестиции» на севере Крыма произошла авария

На химзаводе «Титановые Инвестиции» на севера Крыма произошла авария Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму неподалеку от города Армянск случилась внештатная ситуация на промышленном объекте. Речь идет о местном химическом заводе «Титановые Инвестиции». Об этом проинформировал жителей глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, он уже прибыл на место происшествия и лично координирует действия. Телиженко заверил граждан, что сейчас главная задача — оперативно ликвидировать последствия аварии.

Глава администрации добавил, что на заводе работают передвижные лаборатории. Специалисты постоянно мониторят концентрацию потенциально опасных веществ в воздухе. В завершение своего обращения Телиженко попросил местных жителей не поддаваться панике и доверять только официальным сводкам.

Ранее мощный взрыв прогремел на заводе немецкой компании Organo-Fluid GMBH в коммуне Риттерхуде на севере Германии, после чего там вспыхнул сильный пожар. Там ударной волной разрушило стены здания и повалило деревья вокруг. Очевидцы рассказали, что звук от детонации был слышен за десятки километров, а пламя в вечернем небе поднималось на стометровую высоту.