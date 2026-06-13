В Казахстане хотят вести штрафы за нецензурную брань в сети

Штраф за нецензурную брань в сети для казахстанцев может составить 180 долларов. Фото: Frank Hoermann/Global Look Press

Правительство Казахстана намерено законодательно закрепить ответственность за нецензурную брань в сети. Об этом сообщил премьер республики Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос.

По словам главы правительства, соответствующий законопроект уже сформирован. Документ предусматривает внесение изменений в статью 434 кодекса об административных правонарушениях. Действующая норма относит нецензурную брань к мелкому хулиганству. Поправки же нацелены на то, чтобы наказание предусматривалось и для действий казахстанцев в интернете.

«Такое поведение влечет за собой штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей, или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток», - уточнил Бектенов.

Таким образом, нарушителям грозит штраф в размере около 180 долларов (порядка 13 тысяч рублей). политик добавил, что законопроект внесут в госорган в июне. Его планируют рассмотреть до конца этого года.