BZ: чиновники ФРГ хотят изменить облик советских памятников ради выгоды. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Берлинские чиновники хотят установить у советских мемориалов таблички с критикой Иосифа Сталина, чтобы получения очков в политической карьере. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.

Как отмечает автор статьи, немецкие политики давно рассматривают советские мемориалы, как площадку для своих игр. Для них уже не имеют никакой ценности культурные объекты, связанные с трагическими событиями в истории ФРГ. В качестве примера издание привело памятник в Трептов-парке.

«Мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной более широкого общественного конфликта, в котором память о Второй мировой войне все сильнее связывается с политическими спорами современности», - указано в материале.

Газета добавила, что инициатива встретила негативную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. На постсоветском пространстве подобные планы расценивают как попытку подменить исторический смысл памятников.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина стала лидером по количеству памятников в честь нацистов. Представители киевского режима сейчас активно пропагандируют идеи Третьего рейха.