«Отважные кабаны»: Страны НАТО проведут учения у границ России и Белоруссии

«Отважные кабаны»: Страны ЕС проведут учения у границ России и Белоруссии Фото: REUTERS.

В зоне Сувалкского коридора с 16 по 26 июня пройдут совместные военные маневры трех стран НАТО — Польши, Литвы и Франции. Учения получили символичное название «Отважный кабан». Об этом сообщил литовский портал Lrytas.

Маневры развернутся прямо на границе Польши и Литвы, в непосредственной близости от территорий Белоруссии и России. Основная задача, которую ставят перед собой военные, — это отработка совместных боевых операций и синхронизация действий между силами союзников.

Организаторы учений подчеркивают, что особое внимание будет уделено повышению уровня боевой готовности стран-участниц. В приоритете также стоит совершенствование навыков быстрой защиты Сувалкского коридора — стратегически важного участка суши.

Напомним, что это не единственные учения НАТО у российских границ в июне. Ранее стало известно, что 8 числа военные альянса уже приступили к масштабным маневрам военно-воздушных сил под кодовым названием Ramstein Flag 2026.

Активная фаза воздушных учений продлится до 19 июня. Всего в них задействованы 19 стран — членов Североатлантического альянса. По данным Объединенного командования ВВС НАТО, в рамках этих полетов пилоты ежедневно будут совершать около полутора сотен вылетов.