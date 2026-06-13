Две недели на море не помогут: психолог объяснил, почему отпуск не лечит выгорание

Психолог Карнаух: Отпуск не поможет справиться с выгоранием Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Многие россияне возвращаются из отпуска еще более разбитыми, чем до него. Клинический психолог Иван Карнаух в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему даже долгожданный отдых не помогает при выгорании.

По словам эксперта, отпуск лечит усталость, а не выгорание. Усталость проходит после отдыха, тогда как выгорание — это глубокий кризис ценностей, мотивации и системных проблем на работе. Люди часто путают одно с другим: усталость уходит после недели на пляже, а выгорание — нет, потому что его источник не в недосыпе, а в том, что работа перестала приносить смысл.

Даже если человек хорошо отдохнул, эффект может исчезнуть за пару дней. Море и полное расслабление не отменяют тот факт, что на работе ждут все те же проблемы — токсичное руководство, перегрузки и хаос. Еще одна причина, по которой отпуск не помогает, — люди не умеют отдыхать по-настоящему: продолжают проверять рабочие чаты, отвечать на почту или загружают себя бытовыми делами.

Если не отключать уведомления и не прекратить мысленно возвращаться к задачам, никакой отпуск не даст нужного эффекта. Человек копит напряжение годами, надеясь исправить все за две недели, но хронический стресс требует долгой реабилитации и изменения привычек. Выгорание — это системный сбой, требующий пересмотра отношения к работе и жизни в целом, а иногда и психотерапии.

Психолог советует после отдыха без прилива сил задуматься о смене работы, пройти курс психотерапии или научиться отключаться от работы — как в отпуске, так и в будни.