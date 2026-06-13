«Мозг ленится»: психолог объяснила, как гаджеты отучают нас запоминать информацию

Клинический психолог Грекова поделилась способами вернуть способность запоминать Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Чем чаще россияне пользуются нейросетями и поисковиками, тем хуже запоминают информацию. Клинический психолог, руководитель комитета развития социального пространства и общественного здоровья НАЗВН Ирина Грекова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему мозг «ленится» и как вернуть себе способность удерживать знания.

По словам эксперта, главная причина «цифровой амнезии» в том, что все, что достается без труда, мозг не считает ценным. Раньше, учась в школах и вузах, нужную информацию приходилось читать, конспектировать и повторять вслух — именно эти действия позволяют запоминать. Наш труд позволял организму сохранять информацию в памяти, а не просто бездумно ее просматривать.

Сейчас же россиянам не нужно часами сидеть в библиотеке. Мозг передал гаджету роль записной книжки и навигатора, помня не саму информацию, а лишь место, где ее можно получить, — интернет. Организм прекрасно знает, что завтра и послезавтра мы всегда получим нужную информацию максимально быстро, и спрашивает: какой смысл тратить свои ресурсы, когда все появится перед глазами за пару действий?

Кроме того, к людям поступает в разы больше текстов, аудио и видео, чем когда-либо ранее. Мозг еще не эволюционировал, чтобы переработать все и перевести в долговременную память. Психика защищается от перегруза и просто вытесняет огромный поток информации. Вместо поиска в бумажной книге мы заходим в интернет и получаем сотни ответов, рекламы, картинок, из-за чего внимание растекается.

Чтобы сохранить информацию, психолог советует прочитать ее вслух, переформулировать своими словами, зафиксировать письменно на бумаге, а не в заметках телефона, и повторять через определенные промежутки времени.