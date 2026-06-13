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НовостиОбщество13 июня 2026 17:45

«Мозг ленится»: психолог объяснила, как гаджеты отучают нас запоминать информацию

Клинический психолог Грекова поделилась способами вернуть способность запоминать
Мила ГЕНЬ
Клинический психолог Грекова поделилась способами вернуть способность запоминать

Клинический психолог Грекова поделилась способами вернуть способность запоминать

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Чем чаще россияне пользуются нейросетями и поисковиками, тем хуже запоминают информацию. Клинический психолог, руководитель комитета развития социального пространства и общественного здоровья НАЗВН Ирина Грекова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему мозг «ленится» и как вернуть себе способность удерживать знания.

По словам эксперта, главная причина «цифровой амнезии» в том, что все, что достается без труда, мозг не считает ценным. Раньше, учась в школах и вузах, нужную информацию приходилось читать, конспектировать и повторять вслух — именно эти действия позволяют запоминать. Наш труд позволял организму сохранять информацию в памяти, а не просто бездумно ее просматривать.

Сейчас же россиянам не нужно часами сидеть в библиотеке. Мозг передал гаджету роль записной книжки и навигатора, помня не саму информацию, а лишь место, где ее можно получить, — интернет. Организм прекрасно знает, что завтра и послезавтра мы всегда получим нужную информацию максимально быстро, и спрашивает: какой смысл тратить свои ресурсы, когда все появится перед глазами за пару действий?

Кроме того, к людям поступает в разы больше текстов, аудио и видео, чем когда-либо ранее. Мозг еще не эволюционировал, чтобы переработать все и перевести в долговременную память. Психика защищается от перегруза и просто вытесняет огромный поток информации. Вместо поиска в бумажной книге мы заходим в интернет и получаем сотни ответов, рекламы, картинок, из-за чего внимание растекается.

Чтобы сохранить информацию, психолог советует прочитать ее вслух, переформулировать своими словами, зафиксировать письменно на бумаге, а не в заметках телефона, и повторять через определенные промежутки времени.