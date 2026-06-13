Пара заперла троих детей в номере ради вечеринки: у одного из малышей в крови нашли наркотики*

Пара заперла троих детей в номере ради вечеринки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Британская пара, отдыхавшая на популярном курорте Коста-дель-Соль, была арестована после того, как бросила троих малышей ради ночной жизни. Выяснилось, что взрослые просто закрыли дверь номера и отправились развлекаться, пока их дети оставались без еды и присмотра. Об этом сообщает издание Metro.

Семья остановилась в отеле Holiday World Resort, расположенном прямо на побережье Средиземного моря. Мужчина 41 года и его 28-летняя спутница покинули комнату, внутри которой находились шестимесячный, годовалый и четырехлетний малыши.

Позже маленьких гостей отеля обнаружили совершенно одних и срочно доставили в больницу для медицинского обследования. Врачи взяли анализы, и выяснилось, что у шестимесячного младенца тест показал наличие запрещенных веществ* в организме. Сами родители так и не признались в том, что их ребенок мог употребить наркотик*.

Пару арестовали прямо на курорте, предъявив обвинение в оставлении несовершеннолетних в опасности без присмотра. Верховный суд Андалусии рассмотрел это дело и приговорил горе-родителей к реальному тюремному сроку. Кроме того, суд лишил их родительских прав на два года и восемь месяцев, а также запретил приближаться к детям ближе чем на 500 метров на протяжении двух лет.

Ранее KP.RU писал, как в Ростове мать оставила на остановке младенца в коляске и ушла в неизвестном направлении, сообщив об этом отцу ребенка. Неравнодушные прохожие вызвали полицию.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.