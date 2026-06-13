Имя Дональда Трампа исчезло с фасада Кеннеди-центра в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

С фасада главного концертного зала Вашингтона — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди — исчезло имя нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

В ночь на субботу рабочие поднялись по строительным лесам возле постройки и аккуратно сняли буквы, из которых складывалась фамилия американского лидера. У входа в центр собрались десятки зрителей, которые громко аплодировали и кричали в поддержку действий бригады. Многие держали в руках самодельные плакаты с лозунгами против Трампа.

История этого конфликта началась еще в декабре 2025 года. Тогда попечительский совет учреждения проголосовал за то, чтобы назвать комплекс в честь сразу двух политиков — Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

Однако федеральный судья Кристофер Купер встал на сторону конгрессвумен-демократа Джойс Бити, которая подала иск в суд. В своем решении магистрат пояснил, что совет превысил полномочия, так как менять название, закрепленное актом Конгресса, могут только сами законодатели.

При этом судья Купер сделал важную оговорку. Он разрешил совету вернуться к вопросу о переименовании позже, уточнив, что временный запрет на имя Трампа не помешает закрыть центр на реконструкцию.