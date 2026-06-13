Забыли пристегнуть снаряжение: женщина погибла во время прыжка с канатом в Бразилии

Прыжок с канатом. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

В Бразилии 13 июня произошел мрачный инцидент. Женщина отправилась на экстремальное развлечение - прыжок с канатом. Однако все пошло не по плану. Организаторы забыли пристегнуть к женщине снаряжение. Девушка погибла, сообщает новостной канал G1.

По его данным, женщину кинули в пропасть безо всякой страховки. На ней был надет шлем. Сам канат остался наверху.

Организаторы поняли, что допустили ошибку, только после возгласов стоящих рядом людей. Изначально никто не заметил, что девушка не была пристегнута к канату.

В Ставропольском крае ранее погиб парашютист. Он скончался во время тренировки. Мужчина неудачно прыгнул с парашютом, совершил резкую посадку и погиб на месте. Следователи Следкома незамедлительно организовали выезд на место происшествия.