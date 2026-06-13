Премьер Венгрии Мадьяр назвал причину одобрения начала переговоров о евроинтеграции Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

Венгрия дала согласие на запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз 15 июня. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр в видеообращении.

Политик уточнил, что решение стало возможным после того, как Киев официально подтвердил готовность выполнить ранее достигнутые договоренности, касающиеся прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

"Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня", - сказал премьер.

Мадьяр отметил, что открытие первого переговорного кластера является лишь началом длительной процедуры евроинтеграции.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, пока неясно, какую пользу Киев сможет принести объединению в обмен на привилегированное положение.