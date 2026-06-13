Мужчина умер после силовой мобилизации в Воловце на Украине Фото: REUTERS.

На Украине снова сообщают о случаях применения силы сотрудниками ТЦК. Очередной такой инцидент закончился летальным исходом. Мужчина из города Воловец умер после попытки силовой мобилизации. Так рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что мужчину пытались спасти врачи. Сразу после инцидента с ТЦК пострадавшего доставили в реанимацию. Его не удалось спасти. Родные мужчины планируют добиться расследования обстоятельств ЧП.

"В городе Воловец Мукачевского района в больнице умер Хижняк Александр Сергеевич,1997 года рождения", - оповестили в силовых структурах РФ.

Ранее подобный инцидент случился в Киеве. Мужчина, которого бусифицировали сотрудники ТЦК, попал в больницу с переломами. Спустя несколько дней он скончался в медучреждении. По данному факту начато расследование.