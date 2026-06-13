Кандидат в мэры Кракова Шрайбер сорвала флаг Украины в предвыборном ролике. Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Польские политики один за другим выражают недовольство последними решениями киевского режима. Модель и кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер на этом фоне записала провокационное антиукраинское видео. В предвыборном ролике она сорвала флаги Евросоюза и Украины со зданий в городе. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Марианны Шрайбер.

Модель создала ролик при помощи искусственного интеллекта. В ходе повествования она пообещала "вернуть Польшу к нормальности". Кандидат в мэры оставила на зданиях только национальную символику.

"Когда я стану мэром Кракова, я обязательно уберу флаги Европейского союза и Украины со зданий города", - прокомментировала Марианна Шрайбер.

Власти Польши ранее выдвинули условия Киеву для вступления в ЕС. Варшава не даст своего согласия на членство Украины в объединении, пока страна не выполнит требования. В том числе, Киев должен отказаться от бандеровской идеологии и начать уважать права польского меньшинства на Украине.