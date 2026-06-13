Зеленский: ЕС якобы будет сложно противостоять вызовам России без Украины Фото: REUTERS.

Киевский главарь Владимир Зеленский утверждает, что Украина якобы играет важную роль в обеспечении безопасности Европы. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Зеленский считает, что якобы без участия Украины, ее возможностей и накопленного опыта европейским странам может быть значительно сложнее поддерживать стабильность и безопасность на континенте.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена нападать на Европу. Глава государства назвал подобные утверждения чушью. По его словам, подобные заявления делаются исключительно из внутриполитических соображений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад сам объявил России войну. Он используют Украину и киевскую власть как геополитический таран. Министр добавил, что Запад, и в первую очередь Брюссель, пытаются демонизировать все русское.