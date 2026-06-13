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НовостиОбщество13 июня 2026 23:19

"Влетает в комнату и крутится": россиянам объяснили, как шаровая молния попадает в дом

Физик Бычков: шаровая молния способна попасть в дом через печную трубу
Алина КОЧНЕВА
Физик Бычков: шаровая молния способна попасть в дом через печную трубу

Физик Бычков: шаровая молния способна попасть в дом через печную трубу

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали, как шаровая молния может оказаться в помещении. Она способна попасть в дом через печную трубу. Молния засасывается внутрь нее с помощью конвекции, а затем "влетает в комнату и крутится". Об этом предупредил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН Владимир Бычков в беседе с РИА Новости.

Физик посоветовал не пытаться ловить шаровую молнию в случае ее проникновения в дом. Он порекомендовал также не снимать явление на камеру.

"Просто спокойно стойте или сидите и ждите, пока она не погаснет", - заключил Владимир Бычков.

Шаровая молния может стать причиной серьезных ожогов. Ни в коем случае нельзя бежать от нее. Это может привести к гибели, подчеркнул доктор физико-математических наук, профессор Роман Шамин.