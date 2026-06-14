Россиян просят записывать голосовые в поддержку бойцов: новая схема мошенников

Аферисты просят россиян записывать голосовые сообщения в поддержку бойцов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники используют взломанные аккаунты россиян в мессенджерах, чтобы обращаться к их знакомым с просьбой записать голосовое сообщение якобы в поддержку участников СВО. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, злоумышленники пишут от имени знакомых и направляют фишинговые ссылки на поддельные формы регистрации, где просят ввести персональные данные. Затем мошенники получают доступ к аккаунтам и могут использовать их для дальнейших атак.

В МВД напоминают о необходимости не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить данные авторизации на непроверенных интернет-ресурсах.

Ранее KP.RU сообщал, что аферисты атакуют группы, где родственники ищут пропавших участников специальной военной операции. Злоумышленники применяют так называемый "переезд чата", выманивая личные данные у доверчивых людей.