Хотел обновить, но не вышло: обещанный Трампом синий пруд снова позеленел

Зеркальный пруд в Вашингтоне зацвёл и позеленел после реконструкции Трампом. Фото: IMAGO/Andrew Thomas / CNP /Media/ www.imago-images.de/ Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп обещал гражданам обновить Зеркальный пруд в Вашингтоне. Он заявлял, что распорядится реконструировать водоем и привести к синему цвету. Однако чуть более чем через неделю после этих обещаний пруд зацвел и позеленел, передает РИА Новости.

Бассейн должен был приобрести синеватую окраску в честь флага США. Реконструкция пруда длилась несколько недель. К 5 июня работы завершились.

Спустя неделю водоем вернулся к прежнему облику. Он приобрел зеленоватый оттенок из-за водорослей на дне.

Дональд Трамп хвалился масштабными планами по благоустройству Вашингтона. Он обещал возвести, в том числе, "Национальный сад американских героев". По словам Дональда Трампа, объект будет главной жемчужиной Вашингтона.