Титов назвал причину паузы в проекте "Сила Сибири — 2": вопрос не связан с ценой

Спецпредставитель президента России Борис Титов Фото: REUTERS.

Вопрос реализации проекта "Сила Сибири - 2" связан не с ценой, а с логистическими и техническими аспектами и будет урегулирован в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента России Борис Титов.

Политик отметил, что ключевые сложности проекта связаны с выбором маршрута и техническими параметрами будущего газопровода. Речь идет о поиске оптимального решения с точки зрения затрат на строительство, а также безопасности и надежности трассы.

"Это рабочий момент, который будет решен в ближайшее время, но никто не торопится", - сказал он в интервью ТАСС.

Титов добавил, что окончательное решение по проекту будет принято после согласования всех логистических вопросов.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по ключевым параметрам проекта газопровода "Сила Сибири - 2". Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что стороны согласовали основные подходы по маршруту будущего трубопровода.