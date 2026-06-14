На одном из крымских заводов произошла аварийная ситуация: власти рассказали о ЧП в Армянске

Авария произошла на химзаводе в Крыму Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму на крупнейшем химическом заводе "Титановые инвестиции" произошла авария. Объект расположен в городе Армянске. Спецслужбы ведут работы по устранению последствий ЧП. Так проинформировал глава городской администрации Василий Телиженко на страничке во "ВКонтакте".

По его данным, лаборатории непрерывно следят за качеством воздуха в регионе. Превышения предельно допустимых норм концентрации веществ не наблюдается, заверил Василий Телиженко. Он подчеркнул, что лично прибыл на место ЧП.

"Все службы, задействованные в ликвидации выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории", - написал Василий Телиженко.

Глава городской администрации призвал жителей сохранять спокойствие. Он также порекомендовал следить за информацией исключительно из официальных источников.

Филиал "Титановых инвестиций" в Армянске остается крупнейшим производителем химической продукции в Восточной Европе. Кроме того, предприятие единолично изготавливает диоксид титана.

В Крыму сохраняется непростая ситуация с топливом. С 12 июня продажа бензина на сети АЗС "ТЭС" идет исключительно по QR-кодам. При этом ГСМ имеется в свободной продаже на ряде бензоколонок республики. Такая возможность сохраняется также у жителей и госй Севастополя. В регионах, где введены ограничения на топливо, можно использовать QR-коды с девяти утра до девяти вечера.

В Крымском районе Краснодарского края между тем ликвидируют последствия аварии на гидротехническом сооружении. Из-за прорыва дамбы произошел подъем уровня воды в Афипском канале. Потоки воды хлынули на сельскохозяйственные угодья. Стихия нанесла удар местному агросектору. Специалисты уже зафиксировали гибель урожая на площади свыше 2,2 тысячи гектаров.

Кроме того, на Кубани регулярно фиксируют пролеты беспилотников. Прошлой ночью в результате удара ВСУ погиб один человек, еще трое получили ранения. Произошло возгорание на морском терминале. ЧП случились в Темрюкском районе. Беспилотники упали на территории морского терминала. Всех пострадавших оперативно доставили в больницы.