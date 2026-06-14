США угрожают противникам дискобомбулятором: Трамп направил недружественное послание

Трамп пригрозил дискобомбулировать противников Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп напомнил миру о секретном американском оружии. Его впервые применили в Венесуэле при захвате экс-главы государства Николаса Мадуро. Дональд Трамп назвал оружие "дискобомбулятором". Он пригрозил противникам США секретным средством. Соответствующую картинку Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер пообещал "дискобомбулировать" врага. При этом он не уточнил, кому именно оставлено такое недружественное послание. На сгенерированной картинке президент Соединенных Штатов изображен с биноклем в руках. Он осматривает американские боевые суда и истребители.

"Вас дискобомбулируют", - подписал Дональд Трамп.

Он ранее рассказал, что очень гордится названием оружия. При этом американский лидер пояснил, что не может пока сказать больше о характеристиках секретного средства. В 2020 году Дональд Трамп пообещал разработать "супер-пупер" ракету, которая будет в 17 раз быстрее самых современных аналогов в мире.

Венесуэльские гвардейцы были шокированы оружием США. По словам очевидцев, у всех после применения этого секретного средства "пошла кровь из носа". Кроме того, у военных внезапно отключились все радары. Затем США запустили механизм, "похожий на очень интенсивную звуковую волну". Очевидцы назвали воздействие оружия мгновенным и парализующим. Никто из присутствующих не мог подняться. Специалист по современным креативным вооружениям и сотрудник НИИ Минобороны РФ Александр Свечников предположил, что речь идет о несмертельном акустическом оружии направленного действия. Такая пушка выпускает узконаправленный "луч" очень громкого звука.

Сам Дональд Трамп объяснил, что оружие имеет мощное воздействие на человека за счет жужжащего звука. Поэтому оно называется "дискомбомбулятор", сказал президент США. Он уточнил, что присутствующие в здании с Николасом Мадуро "слышали странное жужжание откуда-то сверху". По его словам, противник, "нажал на кнопки", однако никакого эффекта не последовало. Все военные были буквально парализованы. Поэтому Николаса Мадуро удалось оперативно похитить.